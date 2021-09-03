СМИ: Ракету Alpha взорвали дистанционно по решению военных

Ранее стало известно, что ракета Alpha взорвалась во время тестового запуска с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, напоминает «Свободная пресса». Ракета-носитель двигалась на сверхзвуковой скорости, но спустя две с половиной минуты взорвалась в воздухе.

Как отметили в компании Firefly Aerospace, во время первой фазы подъема ракеты произошла нештатная ситуация, сообщает RT.

