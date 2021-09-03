СМИ: Ракету Alpha взорвали дистанционно по решению военных
Ракету-носитель Alpha компании Firefly Aerospace уничтожили решением военных, наблюдавших за полетом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракету дистанционно подорвали с земли.
Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc— Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021
Ранее стало известно, что ракета Alpha взорвалась во время тестового запуска с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, напоминает «Свободная пресса». Ракета-носитель двигалась на сверхзвуковой скорости, но спустя две с половиной минуты взорвалась в воздухе.
Как отметили в компании Firefly Aerospace, во время первой фазы подъема ракеты произошла нештатная ситуация, сообщает RT.
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