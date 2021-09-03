СМИ: Ракету Alpha взорвали дистанционно по решению военных

Ракету-носитель Alpha компании Firefly Aerospace уничтожили решением военных, наблюдавших за полетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ракету дистанционно подорвали с земли.

Ранее стало известно, что ракета Alpha взорвалась во время тестового запуска с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, напоминает «Свободная пресса». Ракета-носитель двигалась на сверхзвуковой скорости, но спустя две с половиной минуты взорвалась в воздухе.

Как отметили в компании Firefly Aerospace, во время первой фазы подъема ракеты произошла нештатная ситуация, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
ТЕГИ:ВзрывРакетаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры