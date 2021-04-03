Фрагмент одной из ступеней ракеты SpaceX Falcon 9, запущенной 4 марта, упал на ферме в американском штате Вашингтон. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на офис местного шерифа.

Отмечается, что на прошлой неделе владелец фермы обнаружил на своем участке упавшую деталь. Фрагмент ракеты оставил в почве «четырехдюймовую вмятину». Фермер вызвал полицию, и прибывший на место происшествия сержант предположил, что деталь могла быть обломком Falcon 9, упавшим после входа в космос.

В компании SpaceX полиции подтвердили, что деталь может принадлежать им, и отправили сотрудников за обломком.

Как отметили местные власти, 26 марта в результате разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном упал резервуар высокого давления с композитной оболочкой.

