СМИ: На Украине предложили локализовать производство самолетов Су-27 и МиГ-29
Украинские эксперты изучают возможность «локализации» производства истребителей Су-27 и МиГ-29. Об этом пишет «Украинский милитарный портал», ссылаясь на специалистов Государственного НИИ авиации.
Самолеты Су-27 и Миг-29, разработанные в 1970-е годы, рассматривают в качестве кандидатов для производства, так как в стране есть два авиаремонтных предприятия, способные ремонтировать отдельные части планера этих истребителей и заменять поврежденные элементы.
НИИ авиации предлагает оснастить изготовленные на Украине самолеты двигателями, электроникой и вооружением производства украинского военно-промышленного комплекса. При этом специалисты не уточняют, где предполагается изготавливать новые планеры для самолетов, не приводятся и финансовые расчеты.
Также, по данным портала, НИИ не раскрывает вопрос с не производящимися на Украине системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами Су-27 и Миг-29.
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