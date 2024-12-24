СМИ: КНР создает масштабную систему коммерческих спутников

Китай создает группировку коммерческих спутников дистанционного зондирования, в нее войдут свыше 100 аппаратов. Об этом пишет China Daily, ссылаясь на спутниковую интернет-компанию PIESAT.

По данным газеты, применение системы началось 23 декабря, в настоящий момент в нее входит 12 спутников. Группировка получила название Nuwa. Как ожидается, к следующему году система будет иметь сеть из не менее 20 аппаратов. В дальнейшем их число планируют увеличить до 114.

China Daily подчеркивает, что спутниковая группировка обеспечивает глобальное покрытие Земли, включая полярные и экваториальные регионы, и всепогодное непрерывное наблюдение за планетой с разрешением до одного метра. Аппараты могут предоставлять сведения для борьбы с наводнениями, вести мониторинг водопользования и безопасности строительства, наблюдения за океаном, сельхознадзор.

Ранее Китай успешно приземлил свой модуль «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны. Затем аппарат доставил на Землю первые в мире образцы грунта с обратной стороны спутника планеты, пишет Ura.ru.

