Индийская организация космических исследований перенесла запуск спутника для получения снимков поверхности Земли GISAT-1. Об этом сообщает издание India Today, ссылаясь на неназванного представителя космического агентства.

По словам собеседника издания, из-за «небольшой проблемы» со спутником Индия планирует запустить его 18 апреля.

Ранее отправка спутника была запланирована на 28 марта в зависимости от погодных условий. Однако первоначально запуск должен был состояться 5 марта 2020 года. По техническим причинам его отложили за день до старта. По данным источников в индийском космическом агентстве, задержка произошла из-за пандемии коронавируса.

