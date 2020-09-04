Скончался легендарный авиаконструктор «Туполева»
Один из старейших отечественных авиаконструкторов Александр Шенгардт умер на 96 году жизни. Об этом информирует Публичное акционерное общество «Туполев». Руководство и коллектив ПАО «Туполев» выразили глубокие в связи с кончиной одного из ключевых создателей самолётов марки «Ту».
Шенгардт пришёл в КБ Туполева в 1948 году, отдав компании более 70 лет жизни. Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. В ПАО «Туполев» назвали его «человеком – эпохой», который прошё школу легендарного Андрея Туполева.
Александр Шенгардт принимал участие в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-154 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95 и Ту-22. В течение 35 лет он был главным конструктором легендарного Ту-154 – первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса.
Шенгардт был удостоен званий «заслуженный конструктор России», «Почетный авиастроитель», был лауреатом Ленинской премии. Прощание с ним состоится 8 сентября, уточняет RT.
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