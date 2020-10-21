Систему подачи кислорода отключили в российском сегменте МКС
Система подачи кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте Международной космической станции (МКС) отключена после очередного сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
По данным агентства, экипаж под руководством главной оперативной группы разобрал систему подачи кислорода и исследует её для поиска неисправностей. Отмечается, что на время ремонта системы воздух будет подаваться с дублирующей системы подачи кислорода в американском сегменте МКС.
Пресс-служба сообщает, что проблемы с системой не угрожают жизни членов экипажа космической станции.
Ранее система «Электрон-ВМ» выходила из строя в четверг, 15 октября. Два дня спустя её работу возобновили.
Кроме того, сообщалось об отсутствии в системе подачи кислорода ёмкостей для воды.
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