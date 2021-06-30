Самолеты «Аэрофлота» с 11 июля начнут летать в Пафос

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 11 июля приступит к выполнению рейсов из Москвы в кипрский город Пафос. Об этом в своём Facebook сообщило посольство РФ в Никосии.

В сообщении говорится, что «Аэрофлот» впервые будет выполнять рейсы в Пафос. Для полётов будут использоваться самолёты Airbus-320/321, вылет из Шереметьево в 14:10, из Пафоса - в 19:15.

В дипломатическом представительстве добавили, что рейсы в Пафос и обратно будут иметь статус грузопассажирских - до отмены ограничений из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что с 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияКипрАэрофлот
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