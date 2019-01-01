Авиация и космос

Самолет Utair по технической причине возвращается в аэропорт Сургута

14 мая22:29

Самолет Boeing авиакомпании Utair, вылетевший из Сургута в Самару, возвращается в аэропорт вылета, сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, это произошло по технической причине.

Лайнер вырабатывает топливо и готовится к штатной посадке. Компания готовит резервный самолет. 

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:Самолет

партнеры