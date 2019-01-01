Самолет Utair по технической причине возвращается в аэропорт Сургута
Самолет Boeing авиакомпании Utair, вылетевший из Сургута в Самару, возвращается в аэропорт вылета, сообщает «Интерфакс».
По предварительной информации, это произошло по технической причине.
Лайнер вырабатывает топливо и готовится к штатной посадке. Компания готовит резервный самолет.
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