Самолет Superjet из-за технических проблем возвращается в Москву

Самолет Superjet сообщением Москва - Челябинск возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным издания, на борту возникли технические проблемы.

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