Самолет Superjet из-за технических проблем возвращается в Москву
15 февраля 202114:59
Самолет Superjet сообщением Москва - Челябинск возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По данным издания, на борту возникли технические проблемы.
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15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru