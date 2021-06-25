С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б»

Боевой расчет Космических войск ВКС РФ провел успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Старт прошел в пятницу 25 июня в 22:50 по московскому времени. Космодром Плесецк расположен в Плесецком районе Архангельской области. "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения принята на сопровождение "наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - отметили в департаменте.

Отмечается, что запуск прошел в штатном режиме. В 2021 году это уже второй пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с данного космодрома. Предыдущий прошел 2 февраля.

