С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1в» со спутниками для Минобороны
5 февраля 202509:21
Ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутниками для Минобороны стартовала с космодрома Плесецк. Об этом заявили в военном ведомстве.
«Боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами в интересах Минобороны», — указано в сообщении.
Министерство не привело других подробностей.
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 2026 году Россия намерена вывести на орбиту четыре спутника для обеспечения страны высокоскоростным интернетом, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru