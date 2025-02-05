С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1в» со спутниками для Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутниками для Минобороны стартовала с космодрома Плесецк. Об этом заявили в военном ведомстве.

«Боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами в интересах Минобороны», — указано в сообщении.

Министерство не привело других подробностей.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 2026 году Россия намерена вывести на орбиту четыре спутника для обеспечения страны высокоскоростным интернетом, пишет Ura.ru.

