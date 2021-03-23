Ростех анонсировал «принципиально новый самолет»

Госкорпорация «Ростех» планирует представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском в июле «принципиально новый самолет», передает ТАСС.

В авиасалоне планируют принять участие порядка 40 стран, он пройдет с 20 по 25 июля.

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском российский самолёт МС-21 совершил первый демонстрационный полет, он продлился около пяти минут. До этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РостехГражданская АвиацияАвиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры