Ростех анонсировал «принципиально новый самолет»
Госкорпорация «Ростех» планирует представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском в июле «принципиально новый самолет», передает ТАСС.
В авиасалоне планируют принять участие порядка 40 стран, он пройдет с 20 по 25 июля.
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском российский самолёт МС-21 совершил первый демонстрационный полет, он продлился около пяти минут. До этого опытные образцы МС-21 совершали только испытательные или перегоночные полеты.
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