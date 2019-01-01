Россияне смогут увидеть полет МКС в небе

Специалисты отметили, что полет станции смогут увидеть хоть и не все россияне, однако МКС будет видна над большей частью страны.

Также в планетарии отметили, что москвичи смогут своими глазами увидеть МКС вечером и ночью с 20 по 29 мая. Специалисты пояснили, что станция будет напоминать яркую быструю и белую звезду.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН рассказал, с каким проблемами может столкнуться проект по космическому туризму.

