Россияне Овчинин и Вагнер выйдут в открытый космос 19 декабря

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер планируют выйти в открытый космос 19 декабря. Об этом сообщает Роскосмос.

В госкорпорации отметили, что была выполнена подготовка к выходу в открытый космос по российской программе внекорабельной деятельности (ВКД-63). Она намечена на 19 декабря.

Как ожидается, космонавты установят рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН снаружи модуля «Звезда» для проведения периодического почти полного обзора небесной сферы.

Ранее Иван Вагнер поделился фотографиями Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, сделанными с борта Международной космической станции, напоминает RT.

