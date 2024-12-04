Россияне Овчинин и Вагнер выйдут в открытый космос 19 декабря
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер планируют выйти в открытый космос 19 декабря. Об этом сообщает Роскосмос.
В госкорпорации отметили, что была выполнена подготовка к выходу в открытый космос по российской программе внекорабельной деятельности (ВКД-63). Она намечена на 19 декабря.
Как ожидается, космонавты установят рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН снаружи модуля «Звезда» для проведения периодического почти полного обзора небесной сферы.
Ранее Иван Вагнер поделился фотографиями Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, сделанными с борта Международной космической станции, напоминает RT.
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