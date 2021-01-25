Россия выкупит последние SSJ-100 в Европе

Издание отмечает, что российские самолеты не используются с 2019 года из-за проблем с обслуживанием и нехваткой запчастей.

«Иркут» намерен восстановить летную годность самолетов, а затем передать ООО «ПСБ-Авиапрофлизинг». Последняя будет заниматься поставками в российские авиакомпании.

Единственной зарубежной компанией, которая сейчас имеет в парке SSJ-100, останется мексиканская Interjet. Она приобрела 22 борта, часть из них не задействованы из-за проблем перевозчика.

В декабре в «Аэрофлоте» связали причины катастрофы SSJ-100 весной 2019 года в Шереметьево с тренажером, сообщает РЕН ТВ.

