Россия примет рейс Вена-Москва в пятницу
Россия разрешила авиакомпании Austrian Airlines в пятницу, 28 мая, совершить рейс из Вены в Москву, не заходя в воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщит австрийский перевозчик, передает ТАСС.
Накануне самолет Austrian Airlines не получил разрешения на заход в российское воздушное пространство. Авиаперевозчикь в соответствии с предписанием Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA) намеревался не пролетать в небе над Белоруссией. В результате рейс Вена-Москва был отменен.
Аналогичная ситуация произошла ранее с отменой рейса из Парижа в Москву французской авиакомпании Air France.
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