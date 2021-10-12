Россия планирует направить миссию к Венере в 2029 году

Первая российская миссия к Венере может быть запущена 11 ноября 2029 года, об этом сообщила завлабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.

Такая дата была озвучена на проходящем в Москве Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, передает РИА Новости. Впрочем, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый отметил, что дата пуска может быть перенесена на более поздний срок.

Аппараты из СССР совершили десять успешных посадок на Венеру, однако в современной истории России предстоящий запуск будет первым.

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ФОТО: pixabay.com
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