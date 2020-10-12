Россия отказалась от американского проекта окололунной станции
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в проекте США по созданию окололунной станции, сообщает агентство ТАСС.
Выступая на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, Рогозин отметил, что проект станции Lunar Orbital Platform-Gateway (ранее Deep Space Gateway), в нынешнем состоянии больше отвечает «задачам американской стороны».
Также глава Роскосмоса добавил, что Россия заинтересована в создании американскими коллегами шлюзового отсека для стыковки перспективного пилотируемого корабля «Орёл» - в перспективе его планируется использовать для лунных миссий.
Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемая НАСА международная обитаемая окололунная станция предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.
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