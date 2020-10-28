Россия начнет разворачивать группировку спутников «Сфера» в 2021 году

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о планах начать развёртывание спутниковой группировки «Сфера» с 2021 году, передает RT.

Он пояснил, что это группировка спутников, в состав которой входят и мультиспектральные спутники нового поколения.

В июле 2018 года Рогозин заявил, что развёртывание спутниковой системы «Сфера» планируется осуществить в 2022 году.

«Сфера» будет обеспечивать подвижную связь и оптическое наблюдение в масштабе реального времени в любой точке Земли. Чтобы эффективно решать эти задачи, должно использоваться большее количество малых спутников на низких орбитах.

