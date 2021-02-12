Россия и Китай подпишут меморандум о сотрудничестве по лунной станции

Роскосмосу поручено подписать российско-китайский Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, российское правительство принимает предложение госкорпорации о подписании меморандума, согласованное с властями и предварительно проработанное с представителями КНР. Роскосмос от имени страны подпишет соглашение, разрешив вносить в него изменения, «не имеющие принципиального характера».

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление в 2017 году подписали программу космического сотрудничества на 2018-2022 годы. Она включает в себя шесть разделов, в том числе, о применении спутников, о космической науке и связанных с ней технологиях, а также об изучении Луны и дальнего космоса.





