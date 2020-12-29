Российскую ракету «Союз-СТ» запустили с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с разведывательным спутником CSO-2 успешно стартовала с космодрома Куру (Гвианского космического центра) во Французской Гвиане.

Компания-оператор космических запусков Arianespace ведёт прямую трансляцию запуска на своём сайте.

Ракета выведет на орбиту французский спутник весом более 3,5 тонн. Спутник разместится на высоте 480 км. CSO-2, предназначенный для наблюдения за поверхностью планеты и обеспечения безопасности, рассчитан на 10 лет эксплуатации.

Запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником должен был состояться в понедельник, однако из-за неблагоприятных погодных условий был перенесён.

