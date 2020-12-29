Российскую ракету «Союз-СТ» запустили с космодрома Куру
Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с разведывательным спутником CSO-2 успешно стартовала с космодрома Куру (Гвианского космического центра) во Французской Гвиане.
Компания-оператор космических запусков Arianespace ведёт прямую трансляцию запуска на своём сайте.
Ракета выведет на орбиту французский спутник весом более 3,5 тонн. Спутник разместится на высоте 480 км. CSO-2, предназначенный для наблюдения за поверхностью планеты и обеспечения безопасности, рассчитан на 10 лет эксплуатации.
Запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником должен был состояться в понедельник, однако из-за неблагоприятных погодных условий был перенесён.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- Названы сроки пусков новых российских ракет-носителей
- Российскую ракету «Союз-СТ» запустили с космодрома Куру
- СМИ: Семь человек погибли в результате землетрясения в Хорватии
- Бывшего схимонаха Сергия арестовали на два месяца
- В МИД Украины назвали вакцину «Спутник V» гибридным оружием России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru