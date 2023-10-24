Российский Су-27 не допустил нарушения границы РФ самолетами США над Балтикой

В сообщении говорится, что 24 октября в небе над Балтикой были обнаружены две воздушные цели. В воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, экипаж которого идентифицировал их, как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США.

«При приближении российского истребителя иностранные стратегические бомбардировщики выполнили разворот... нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», - указали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель МиГ-31 поднимали в воздух для сопровождения патрульного самолета P-8A «Посейдон» ВМС США над Норвежским морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

