Российский Су-27 не допустил нарушения границы РФ самолетами США над Балтикой
Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы России над Балтийским морем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что 24 октября в небе над Балтикой были обнаружены две воздушные цели. В воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, экипаж которого идентифицировал их, как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США.
«При приближении российского истребителя иностранные стратегические бомбардировщики выполнили разворот... нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», - указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель МиГ-31 поднимали в воздух для сопровождения патрульного самолета P-8A «Посейдон» ВМС США над Норвежским морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru