Российский «Прогресс МС-15» выведен на околоземную орбиту. Видео
Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-15», направляющийся к Международной космической станции, сообщает «Роскосмос».
Запуск был произведён с космодрома Байконур в 17:26 по московскому времени. Программа полёта грузовика проходит по сверхкороткой схеме. В связи с этим, причаливание к международной космической станцией должно произойти уже около 9 часов вечера – всего после двух витков вокруг Земли.
Это второй запуск российского грузового корабля к МКС в текущем году. «Прогресс» доставит на станцию более двух с половиной тонн грузов, в том числе воду, кислород, топливо, укладки для проведения космических экспериментов, питание для космонавтов.
Стыковка должна быть произведена в автоматическом режиме к модулю «Пирс» российского сегмента МКС. Прямая трансляция из Центра управления полетами начнется в 20:20 мск. «Роскосмос» публикует виде старта ракеты с космическим грузовиком.
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