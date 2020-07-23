Российский «Прогресс МС-15» выведен на околоземную орбиту. Видео

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-15», направляющийся к Международной космической станции, сообщает «Роскосмос».

Запуск был произведён с космодрома Байконур в 17:26 по московскому времени. Программа полёта грузовика проходит по сверхкороткой схеме. В связи с этим, причаливание к международной космической станцией должно произойти уже около 9 часов вечера – всего после двух витков вокруг Земли.

Это второй запуск российского грузового корабля к МКС в текущем году. «Прогресс» доставит на станцию более двух с половиной тонн грузов, в том числе воду, кислород, топливо, укладки для проведения космических экспериментов, питание для космонавтов.

Стыковка должна быть произведена в автоматическом режиме к модулю «Пирс» российского сегмента МКС. Прямая трансляция из Центра управления полетами начнется в 20:20 мск. «Роскосмос» публикует виде старта ракеты с космическим грузовиком.