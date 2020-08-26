Российский МиГ перехватил норвежский самолёт над Баренцевым морем
Российские военные подняли истребитель МиГ-31 на перехват движущейся к российской границе воздушной цели, которую в среду средства РЛС засекли над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
Экипаж истребителя с безопасного расстояния идентифицировал воздушное судно как самолёт патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С Orion, передаёт RT.
Государственную границу норвежцы не нарушили. Убедившись, что патрульный самолёт сменил курс, МиГ-31 вернулся на базу.
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