Российский «Фрегат» на космодроме Куру заподозрили в токсичности

Утечка токсичного топлива возможно происходит на российском разгонном блоке «Фрегат», который хранится на космодроме Куру во Французской Гвиане. Специалисты из Франции проинформировали, что там периодически срабатывает сигнализация системы обнаружения паров окислителя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В начале июня на космодром Куру направится группа российских специалистов для выяснения обстановки и проведения в случае необходимости регламентных работ. Организацией отправки команды занимается руководство «НПО Лавочкина», «Главкосмоса» и госпредприятия «ЦЭНКИ».

При этом в «Роскосмосе» подчеркнули, что разгонный блок отечественного производства хранится в помещении, которое отвечает всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической. Таким образом, возможные утечки не представляют опасности для окружающей среды и сотрудников космодрома.

Ранее старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов, намеченный на начало марта, пришлось перенести на апрель из-за проблем с «Фрегатом». Разгонный блок целиком заменили. Однако в середине марта космодром Куру был временно закрыт из-за пандемии коронавируса. Специалисты НПО Лавочкина слили топливо и «Фрегата» и вернулись в Россию.

С 2011 года с космодрома Куру выполнено 23 пуска российских ракет «Союз».

