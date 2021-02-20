Российский Экипаж МКС возобновляет поиск мест утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции вновь попытается идентифицировать место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Сегодня Центр управления полетами в подмосковном Королёве довёл до космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова график соответствующих работ.

Переговоры МКС с землёй транслировало в прямом эфире Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Для поиска утечки будут использоваться средства, доставленные на борт грузовым кораблем «Прогресс» 17 февраля, передаёт РЕН ТВ.

Незначительная утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж дважды закрывал люки в модулях для проверки их герметичности.

Место утечки было локализовано в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В декабре поиски там был на время прерваны. Камеру постоянно наддували воздухом.

