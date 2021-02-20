Российский Экипаж МКС возобновляет поиск мест утечки воздуха
Экипаж Международной космической станции вновь попытается идентифицировать место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Сегодня Центр управления полетами в подмосковном Королёве довёл до космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова график соответствующих работ.
Переговоры МКС с землёй транслировало в прямом эфире Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Для поиска утечки будут использоваться средства, доставленные на борт грузовым кораблем «Прогресс» 17 февраля, передаёт РЕН ТВ.
Незначительная утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж дважды закрывал люки в модулях для проверки их герметичности.
Место утечки было локализовано в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В декабре поиски там был на время прерваны. Камеру постоянно наддували воздухом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- Уголовное дело о нападение подростка на полицейского направлено в суд Ульяновска
- Названы противопоказания вакцины от COVID-19 «КовиВак»
- Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами
- Российский Экипаж МКС возобновляет поиск мест утечки воздуха
- Остановки в Витебске и Орше вернули для поездов из Белоруссии в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru