Российские военные получат истребитель Су-57 до конца года

Минобороны РФ получит первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Истребитель строится на Комсомольком-на-Амуре авиазаводе имени Ю.А. Гагарина. Первые боевые машины получат серийный облик, но будут оснащены двигателями предыдущего поколения. Истребители Су-57 с новыми двигателями, которые обеспечат сверхзвуковую крейсерскую скорость, выйдут в серию с 2023 года.

Изначально первый серийный Су-57 должны были передать военным в конце 2019 года, но тогда самолёт потерпел крушение во время испытаний.

