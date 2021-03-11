Российские космонавты завершили ремонт модуля «Звезда» на МКС

Находящиеся на борту Международной космической станции российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, завершили герметизацию трещин в модуле «Звезда», сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва.

В сообщении говорится, что в ближайшие дни люки в служебном модуле российского сегмента МКС будут закрыты «для проверки уровня атмосферы».

Ранее космонавты окончательно заделали и установили накладку на трещину в российском модуле «Звезда», которая привела к утечке воздуха, сообщает RT.

В госкорпорации Роскосмос отметили, что действиями космонавтов руководит Главная оперативная группа управления российским сегментом МКС и специалисты РКК «Энергия».

