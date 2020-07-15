«Роскосмос» рассекретил документы программы «Союз - Аполлон»
Роскосмос объявил на своём сайте о публикации новой порции засекреченных ранее материалов. На этот раз, это документы по первой стыковке советского космического корабля «Союз-19» с американским «Аполлоном». В них идёт речь о подготовке и осуществлении космического полета по совместной программе.
Сегодня исполнилось 45 лет со дня старта первого в истории Земли совместного полёта на орбиту представителей разных стран. Стыковка кораблей двух соперничавших сверхдержав - СССР и США - состоялась на вторые сутки полёта - 17 июля 1975 года.
Среди опубликованных документов - соглашение между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
На специальной странице сайта «Роскосмоса» можно также, в частности, ознакомиться с приказами и протоколами совещания у Министра общего машиностроения СССР, письмо директора ЦНИИМаш Мозжорина в Научно-технический совет Министерства общего машиностроения с Заключением на эскизный проект комплекса «Союз-М», другие интересные сведения.
В госкорпорации также напомнили об интересном историческом факте: стыковка «Союза-19» и «Аполлона» была осуществлена, когда корабли находились над Москвой, а переходные люки были отрыты в момент пролёта над Эльбой – местом встречи союзников по антигитлеровской коалиции в 1945 году.
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