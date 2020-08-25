«Роскосмос» пожаловался на сокращение финансирования

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Вдобавок, по его словам, ФКП может попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета, передаёт ТАСС.

Рогозин настаивает, что финансирование космической программы должно сохраниться в полном объёме, а его сокращение приведёт к «деградации» отрасли.

«Роскосмос» сейчас готовит контракт на разработку тяжёлой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях, однако денег на это сейчас нет, дал понять Рогозин. Он отметил, что контракт будет заключён только после подтверждения финансирования.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ФинансированиеДмитрий РогозинРоскосмос
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