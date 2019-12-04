Роскосмос ответил на заявления о «крахе космической державы»

4 декабря 201917:20

Роскосмос прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы. По словам руководителя пресс-службы корпорации Владимира Устименко, такие заявления в адрес страны происходят не впервые.

NASA решило купить два места на российском «Союзе»

Он добавил, что несмотря на громкие заявления, США до сих пор «никуда особо не летят», кроме того, Штаты продолжают заказывать у Москвы дополнительные кресла по пилотируемой программе. Устименко добавил, что заявления о крахе космической державы в Роскосмосе не вызвали никакой реакции.

Ранее также призвал не верить прогнозам американского издания летчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев, сообщает Телеканал «360». Он заявил, что нужно верить не словам, а фактам, которые на данный момент, напротив, говорят не о крахе, а о заметных достижениях России в этой сфере.

Ранее НСН сообщала, что нa борту Междунaродной космической стaнции из строя вышли все туaлеты. По словaм комaндирa МКС итaльянцa Луки Пармитaно, неисправными оказались из туaлетов российского производствa WHC в aмерикaнском модуле Tranquility, а также aссенизaционно-сaнитaрное устройство (AСУ) в российском модуле «Звездa».



Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:РоскосмосКосмосМкс