Роскосмос ответил на заявления о «крахе космической державы»

Он добавил, что несмотря на громкие заявления, США до сих пор «никуда особо не летят», кроме того, Штаты продолжают заказывать у Москвы дополнительные кресла по пилотируемой программе. Устименко добавил, что заявления о крахе космической державы в Роскосмосе не вызвали никакой реакции.

Ранее также призвал не верить прогнозам американского издания летчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев, сообщает Телеканал «360». Он заявил, что нужно верить не словам, а фактам, которые на данный момент, напротив, говорят не о крахе, а о заметных достижениях России в этой сфере.

Ранее НСН сообщала, что нa борту Междунaродной космической стaнции из строя вышли все туaлеты. По словaм комaндирa МКС итaльянцa Луки Пармитaно, неисправными оказались из туaлетов российского производствa WHC в aмерикaнском модуле Tranquility, а также aссенизaционно-сaнитaрное устройство (AСУ) в российском модуле «Звездa».









