«Роскосмос» опроверг отказ астронавтов НАСА летать на «Союзах»
В госкорпорации «Роскосмос» опровергли информацию о том, что НАСА решило не отправлять своего астронавта на корабле «Союз» на МКС в 2021 году.
В компании отметили, что скоро рассмотрят предложения по составам экипажей, готовящихся в следующем году. Они будут международными, подчеркнули в «Роскосмосе».
Как утверждал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в апреле 2021 года на «Союзе МС-19» к МКС впервые в истории полетит экипаж исключительно из российских космонавтов. То, что НАСА не будет отправлять своего астронавта на «Союзе» в следующем году, следовало и из годовой отчётности «Роскосмоса», передавало агентство.
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