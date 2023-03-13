«Роскосмос» объявил о выведении на орбиту спутника-ретранслятора «Луч-5Х»
Телекоммуникационный спутник-ретранслятор двойного назначения «Луч-5Х» успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом проинформировал «Роскосмос» по результатам запуска аппарата с космодрома Байконур.
Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником стартовала минувшей ночью в 02:13 по московскому времени. Как подчёркивается в отчёте госкорпорации, все средства выведения выполнили рабочую программу в штатном режиме.
Согласно официальным данным, «Луч-5X» даст возможность провести работы по отработке перспективных технологий ретрансляции и связи. Спутник создан в Научно-производственном объединении прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва.
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