Роскосмос начал трансляцию запуска корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем». Видео

Роскосмос начал трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и «киноэкипажем» на борту. Прямой эфир доступен на YouTube-канале госкорпорации.

Запуск космического аппарата состоится в 11:55 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Спустя девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию (МКС).

В состав экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На МКС они займутся съемками фильма «Вызов», напоминает Ura.ru. Продолжительность работы экипажа составит не менее 12 суток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноКосмический КорабльРоскосмос
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