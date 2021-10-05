Роскосмос начал трансляцию запуска корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем». Видео

Запуск космического аппарата состоится в 11:55 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Спустя девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию (МКС).

В состав экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На МКС они займутся съемками фильма «Вызов», напоминает Ura.ru. Продолжительность работы экипажа составит не менее 12 суток.

