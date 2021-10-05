Роскосмос начал трансляцию запуска корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем». Видео
Роскосмос начал трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и «киноэкипажем» на борту. Прямой эфир доступен на YouTube-канале госкорпорации.
Запуск космического аппарата состоится в 11:55 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Спустя девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию (МКС).
В состав экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На МКС они займутся съемками фильма «Вызов», напоминает Ura.ru. Продолжительность работы экипажа составит не менее 12 суток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- В России впервые выявили 895 смертей от COVID-19 за сутки
- Разработчик «Спутника V» рассчитывает на регистрацию вакцины ВОЗ до конца ноября
- Преподаватель физики из Тюмени стала учителем года
- Источник: Жёсткие меры, вплоть до локдауна, могут ввести в 11 регионах
- СМИ: Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент
- Глава Минфина Антон Силуанов ушел на самоизоляцию
- Роскосмос начал трансляцию запуска корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем». Видео
- Саакашвили назвал себя «личным узником Путина»
- СМИ: Гаркалин госпитализирован с COVID-19
- Украинской актрисе дали звание заслуженной артистки за роль в показанном в России сериале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru