Роскосмос изготовит два дополнительных «Союза» на нужды NASA

Роскосмос изготовит дополнительно два пилотируемых корабля «Союз МС». Такое решение принято, в том числе из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию в предстоящие два года. Об этом объявил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что получил письмо с соответствующей просьбой от руководства Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Глава Роскосмоса отметил, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» штатно выпускает четыре корабля в год, однако производственные мощности позволят сделать и по пять. Рогозин также сообщил, что общее число запусков до конца текущего года планируется довести до 40.

Как уточняет RT, речь идёт о девяти стартах ракет космического назначения к уже 20 выполненным, а также пусках боевых ракетных комплексов, которые созданы на предприятиях ракетно-космической отрасли.

