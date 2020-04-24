Рогозин заложил капсулу для потомков на Байконуре

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял участие в заложении капсулу с посланием потомкам от современной молодежи в Парке Победы на Байконуре. Пере этим руководитель госкорпорации ознакомился с работами по благоустройству космодрома.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, вскрыть капсулу предполагается в 2055 году по случаю векового юбилея этого города и космодрома на территории Казахстана.

В Парке Победы после реконструкции вскоре будет открыто три монумента - воинам-интернационалистам, 75-летию Победы и 65-летию Байконура.

Рогозин, несмотря на распространение коронавируса, прибыл на Байконур, чтобы лично присутствовать при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая получила наименование «Ракета Победы2.

Старт должен состоятся в субботу, 25 апреля в 04:51 по московскому времени. Ракета отправит к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-14».

