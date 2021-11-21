Рогозин рассказал о российском противоспутниковом оружии
Россия давно начала разработку противоспутникового оружия, сообщил в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания», — заявил он. Рогозин назвал такое оружие «очевидной вещью», «которой РФ должна обладать, чтобы быть в состоянии защитить себя».
Как сообщалось, Россия 15 ноября испытала отечественную систему противоракетной и противокосмической обороны, согласно характеристикам пуска, могла быть испытана противоракета «Нудоль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 120 / сут.
Умерли
263 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+36 172 / сут.
- Президент Болгарии рассказал, почему Крым является российским
- Рогозин рассказал о российском противоспутниковом оружии
- «Дочка» РЖД отменит или сократит десятки поездов
- Дерипаска раскритиковал Ходорковского после слов о возможном уходе Путина
- Туристы с детьми на квадроциклах застряли в Башкирии
- Россия договорилась с США по совместной миссии на Венеру
- Российские фигуристы стали лучшими на этапе Гран-при во Франции
- Ученые выявили пациентов с «уникальным» иммунитетом к коронавирусу
- Ouest-France: Несколько регионов Европы превратились в «пороховые бочки»
- В Финляндии не исключают, что построят заграждения на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru