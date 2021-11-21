Рогозин рассказал о российском противоспутниковом оружии

«Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания», — заявил он. Рогозин назвал такое оружие «очевидной вещью», «которой РФ должна обладать, чтобы быть в состоянии защитить себя».

Как сообщалось, Россия 15 ноября испытала отечественную систему противоракетной и противокосмической обороны, согласно характеристикам пуска, могла быть испытана противоракета «Нудоль».

