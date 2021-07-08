Рогозин рассказал, когда к МКС запустят модуль «Наука»

Минфин РФ предлагает повысить страховые взносы с зарплат свыше 122 тысяч рублей Производство лекарств в России за первые пять месяцев 2021 года сократилось на 9% Лоукостер «Победа» отказался от закупок 20 самолетов Boeing 737 MAX Запуск модуля «Наука» к МКС запланирован на 21 июля