Рогозин рассказал, когда к МКС запустят модуль «Наука»

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустят к МКС 21 июля, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram.

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Модуль отправится к станции на ракете «Протон-М». «Науку» вместе с ракетой доставят на космодром Байконур 17 июля, пуск запланировали на 21 июля.

Отмечается, что резервными датами запуска лабораторного модуля назначили 22 и 23 июля.

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ФОТО: Скриншот из видео Facebook/Dmitry Rogozin
ТЕГИ:МКСРоскосмосДмитрий Рогозин
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