Рогозин рассказал, когда к МКС запустят модуль «Наука»
8 июля 202108:43
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустят к МКС 21 июля, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram.
Модуль отправится к станции на ракете «Протон-М». «Науку» вместе с ракетой доставят на космодром Байконур 17 июля, пуск запланировали на 21 июля.
Отмечается, что резервными датами запуска лабораторного модуля назначили 22 и 23 июля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru