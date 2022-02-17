Рогозин предложил запускать корабли «Союз» с космодрома Куру
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил начать пуски кораблей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Директор госкорпорации предположил, что России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества.
«Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня», — указал Рогозин.
Сейчас российские космические корабли запускают с космодрома Байконур, с европейской площадки проводятся пуски спутников.
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