Рогозин подверг критике милитаризацию космических программ
Милитаризация программ по исследованию Луны недопустима. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Пентагон заявил о намерении защищать базы NASA на Луне, а также операции США по добыче воды и полезных ископаемых на естественном спутнике Земли. Рогозин напомнил, что Россия против использования космического пространства для хранения оружия.
Интерфакс напоминает, что в мае прошлого года Рогозин назвал попытки размещения "неприемлемыми" и отметил, что российской стороне "есть чем ответить". Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь, заявил, что Россия и Китай угрожают интересам США в космосе.
Экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, которым поддержал коммерческое освоение космических ресурсов. Согласно документу администрация США не обязана считать космическое пространство всемирным достоянием.
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