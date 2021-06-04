Рогозин опроверг договоренность с NASA об эксплуатации МКС до 2030 года
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг информацию о том, что в ходе беседы с главой NASA Биллом Нельсоном были достигнуты договоренности о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года.
По словам Рогозина, в разговоре обсуждалась неприемлемость санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит центральное управление полетами (ЦУП), и РКЦ "Прогресс", который производит ракеты космического назначения "Союз-2". Рогозин в своем канале в Telegram подчеркнул, что для продуктивного диалога необходимо убрать санкции, и лишь затем "строить планы на будущее".
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что и в NASA, и в "Роскосмосе" осознают степень ответственности и выступают за то, чтобы сохранить международное космическое сотрудничество. При этом Рогозин отметил, что остальные сферы сотрудничества "трещат по швам".
Россия может покинуть МКС с 2025 года, передав российский сегмент партнерам по станции. При этом Роскосмос готов поддерживать сегмент при финансовой поддержке США.
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