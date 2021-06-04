Рогозин допустил приход частного капитала в структуры Роскосмоса уже в 2021 году

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает возможным, что уже в текущем году частный капитал появится на предприятиях государственной корпорации. О такой перспективе он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Рогозин также роассказал что сегодня проведёт телефонный разговор с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Биллом Нельсоном. Главной темой беседы станет ситуация на Международной космической станции. Ранее стало известно, что Россия после 2024 года может выйти из проекта МКС и начать создание собственной космической станции.

Глава Роскосмоса на ПМЭФ также охарактеризовал словом «маразм» введение Вашингтоном санкций в отношении российских предприятий, которые обеспечивают выполнение международных космических программ.

Так он отреагировал на решение США ввести ограничительные меры в отношении головного научного центра Роскосмоса – «Центрального научно-исследовательского института машиностроения». В состав ЦНИИмаш входят Центр управления полетами и производитель ракет «Союз»– «Ракетно-космический центр «Прогресс».

