Рогозин допустил приход частного капитала в структуры Роскосмоса уже в 2021 году
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает возможным, что уже в текущем году частный капитал появится на предприятиях государственной корпорации. О такой перспективе он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
Рогозин также роассказал что сегодня проведёт телефонный разговор с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Биллом Нельсоном. Главной темой беседы станет ситуация на Международной космической станции. Ранее стало известно, что Россия после 2024 года может выйти из проекта МКС и начать создание собственной космической станции.
Глава Роскосмоса на ПМЭФ также охарактеризовал словом «маразм» введение Вашингтоном санкций в отношении российских предприятий, которые обеспечивают выполнение международных космических программ.
Так он отреагировал на решение США ввести ограничительные меры в отношении головного научного центра Роскосмоса – «Центрального научно-исследовательского института машиностроения». В состав ЦНИИмаш входят Центр управления полетами и производитель ракет «Союз»– «Ракетно-космический центр «Прогресс».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru