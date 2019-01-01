Робот-космонавт FEDOR завел твиттер

Робот-космонавт FEDOR завел твиттер

Антропоморфный робот FEDOR, получивший имя Skybot F-850, начал вести свой твиттер, сообщает Интерфакс.

Во вторник он опубликовал первые два сообщения. В частности, новый пользователь социальной сети сообщил, что он уже на Байконуре.

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ФОТО: www.federalspace.ru
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