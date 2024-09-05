Регулятор ЕС требует от авиакомпаний проверить двигатели на Airbus A350
Европейское агентство авиационной безопасности потребовало от авиакомпаний организовать разовую проверку некоторых двигателей лайнеров Airbus A350, сообщила Financial Times. Регулятор указал на необходимость провести демонтаж «потенциально дефектных» шлангов подачи топлива высокого давления.
Необходимость проверок вызвана данными, полученными от властей Гонконга, а также Airbus и производителя авиадвигателей Rolls-Royce. В начале текущей недели гонконгская авиакомпания Cathay Pacific проинформировала, что инспектирует все 48 авиалайнеров A350. Вопросы возникли после того, как направлявшемуся в Цюрих самолету пришлось вернуться в Гонконг в результате отказа одного из компонентов двигателя.
Cathay обладает одним из крупнейших парков A350, включая 18 модификаций A350-1000 – именно такой развернулся в полете. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этом фоне акции Airbus теряют в цене почти 1% в ходе торгов, Rolls-Royce дешевеет на 0,5%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Пскова арестовали за убийство соседей из-за громкой музыки
- Регулятор ЕС требует от авиакомпаний проверить двигатели на Airbus A350
- Два теплохода столкнулись в Ростовской области
- Мигрант устроил гонки на автобусе с пассажирами в Новосибирске
- Троих опекунов отправили в колонию за избиении приемных детей
- В Латвии одобрили запрет на зарегистрированные в Белоруссии автомобили
- Столтенберг: В НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет
- Сборная России по футбола разгромила Вьетнам в Ханое
- Участница Олимпиады в Париже скончалась в результате домашнего насилия
- Гладков: При обстреле Шебекино погиб мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru