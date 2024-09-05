Регулятор ЕС требует от авиакомпаний проверить двигатели на Airbus A350

Европейское агентство авиационной безопасности потребовало от авиакомпаний организовать разовую проверку некоторых двигателей лайнеров Airbus A350, сообщила Financial Times. Регулятор указал на необходимость провести демонтаж «потенциально дефектных» шлангов подачи топлива высокого давления.

Необходимость проверок вызвана данными, полученными от властей Гонконга, а также Airbus и производителя авиадвигателей Rolls-Royce. В начале текущей недели гонконгская авиакомпания Cathay Pacific проинформировала, что инспектирует все 48 авиалайнеров A350. Вопросы возникли после того, как направлявшемуся в Цюрих самолету пришлось вернуться в Гонконг в результате отказа одного из компонентов двигателя.

Cathay обладает одним из крупнейших парков A350, включая 18 модификаций A350-1000 – именно такой развернулся в полете. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этом фоне акции Airbus теряют в цене почти 1% в ходе торгов, Rolls-Royce дешевеет на 0,5%.

