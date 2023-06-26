Су-27 ВКС РФ перехватили над Черным морем три самолета

Российские истребители Су-27 перехватили над Черным морем три воздушные цели, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании», - говорится в заявлении.

Инцидент произошел 26 июня. При приближении российских истребителей иностранные самолеты развернулись от государственной границы РФ. Су-27 действовали в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС Великобритании Typhoon поднялись в небо Эстонии для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Су-27, передает «Радиоточка НСН».

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