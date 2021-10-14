Ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает Роскосмос.

Примерно через девять минут после запуска состоялось отделение орбитального блока в составе «Фрегата» и британских спутников.

«В течение 3,5 часа новые космические аппараты будут отделяться от разгонного блока», — сообщается в Twitter госкорпорации.

Пуск стал шестым полностью коммерческим запуском спутников OneWeb с космодрома Восточный. Число британских космических аппаратов на орбите увеличится до 358.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Космодром ВосточныйРакета-носительРоскосмос
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