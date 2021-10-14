Ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает Роскосмос.
#OneWeb: 562,5 с → состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников #OneWeb.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2021
В течение 3,5 часа новые космические аппараты будут отделяться от разгонного блока. Следите за нашими обновлениями! pic.twitter.com/Qktx7H5uBa
Примерно через девять минут после запуска состоялось отделение орбитального блока в составе «Фрегата» и британских спутников.
«В течение 3,5 часа новые космические аппараты будут отделяться от разгонного блока», — сообщается в Twitter госкорпорации.
Пуск стал шестым полностью коммерческим запуском спутников OneWeb с космодрома Восточный. Число британских космических аппаратов на орбите увеличится до 358.
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