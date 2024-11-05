Ракета Electron компании из США вывела на орбиту секретный спутник
Секретный спутник выведен на орбиту по заданию «конфиденциального коммерческого заказчика». Об этом объявила компания-разработчик носителя из США Rocket Lab. Ракета Electron легкого класса была запущена 5 ноября со стартовой площадки в Новой Зеландии. Аппарат выведен, согласно полетной программе, на низкую околоземную орбиту.
Профильные СМИ США заказчиком пуска называют компанию E-Space, она специализируется на предоставлении услуг связи государственным структурам. Данные о целевом предназначении спутника засекречены.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Electron - третья по частоте ежегодных запусков ракета в мире и вторая - в США. Она способна выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг полезной нагрузки по очень низкой цене по сравнению с другими носителями. Это уже 54 запуск с момента создания ракеты и 12 в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru