Ракета Alpha взорвалась после запуска в США
Ракета-носитель Alpha компании Firefly Aerospace взорвалась во время тестового запуска. Сообщение об этом опубликовано в Twitter ракеты Falcon 9 Block 5.
Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Alpha двигалась на сверхзвуковой скорости, однако взорвалась в воздухе спустя две с половиной минуты, сообщает РИА ФАН.
Отмечается, что Firefly Aerospace «столкнулась с аномалией» на этапе первой попытки орбитального запуска.
«Космос — это тяжело», — говорится в сообщении.
Подробности и причины произошедшего не уточняются.
По данным агентства AIN.ua, ракета-носитель успешно стартовала, однако на подъеме первой ступени произошла неизвестная «аномалия».
Ракета Alpha относится к легкой категории ракет-носителей и при этом является самой крупной в своем классе: ее высота оценивается в 29 м, пишут Известия.
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