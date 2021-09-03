Ракета Alpha взорвалась после запуска в США

Ракета-носитель Alpha компании Firefly Aerospace взорвалась во время тестового запуска. Сообщение об этом опубликовано в Twitter ракеты Falcon 9 Block 5.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Alpha двигалась на сверхзвуковой скорости, однако взорвалась в воздухе спустя две с половиной минуты, сообщает РИА ФАН.

Отмечается, что Firefly Aerospace «столкнулась с аномалией» на этапе первой попытки орбитального запуска.

«Космос — это тяжело», — говорится в сообщении.

Подробности и причины произошедшего не уточняются.

По данным агентства AIN.ua, ракета-носитель успешно стартовала, однако на подъеме первой ступени произошла неизвестная «аномалия».

Ракета Alpha относится к легкой категории ракет-носителей и при этом является самой крупной в своем классе: ее высота оценивается в 29 м, пишут Известия.

