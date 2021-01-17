Работа аэропорта Краснодара парализована до 21:00 из-за снегопада
Международный аэропорт Краснодара закрыл аэродром до 21:00 из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Аэропорт Краснодар принял решение закрыть аэродром на прилет и вылет до 21:00», - уточняют в пресс-службе.
Известно, что уже два рейса: «Аэрофлота» - в Шереметьево и «России» - в Пулково - отменили, еще 13 задержали – в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Симферополь, Волгоград, пишет «КоммерсантЪ».
Уточняется, что самолет, направлявшийся рейсом из Новосибирска, приземлился в Ростове-на-Дону.
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