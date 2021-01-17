Работа аэропорта Краснодара парализована до 21:00 из-за снегопада

«Аэропорт Краснодар принял решение закрыть аэродром на прилет и вылет до 21:00», - уточняют в пресс-службе.

Известно, что уже два рейса: «Аэрофлота» - в Шереметьево и «России» - в Пулково - отменили, еще 13 задержали – в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Симферополь, Волгоград, пишет «КоммерсантЪ».

Уточняется, что самолет, направлявшийся рейсом из Новосибирска, приземлился в Ростове-на-Дону.

